سفيرنا السابق بروسيا: لقاء السيسي بـ بوتين دليل على تحقيق مصر الاستقلالية السياسية

قال عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير الأسبق لمصر في روسيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو، أحد أهم أهدافها التأكيد على متانة العلاقات بين مصر وروسيا.



وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء الأحد، أن التعاون العسكري يتجاوز التعاون الاقتصادي والفني، والظروف الحالية تحتم التشاور والتفاوض بين الطرفين.



وأوضح أن المنطقة تموج بمشاكل عويصة مثل قضية سوريا واليمن وليبيا، وروسيا في تلك المرحلة حققت مكاسب لا يستهان بها على الصعيد الخارجي، لذلك أن الزيارة مهمة خاصة في ظل الاحتفال بمرور 75 عامًا على العلاقات بين الدولتين.



وذكر أن الزيارة تتم بعد أقل من شهر للقاء السيسي بترامب، وأن اللقاء مع بوتين دليل على تحقيق مصر للاستقلالية السياسية وقدرتها على تكوين علاقات مع كل الدول.

