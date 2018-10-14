ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

يلا شوت | مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:36 م
يلا شوت | مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي
طباعة
 

يحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث والأخير بالمجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية بنقطة واحدة حققها بالتعادل مع بولندا في الجولة الثانية، ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين على بولندا وإيطاليا.

يلا شوت | مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي 

استعد منتخب بولندا جيدا للمباراة المرتقبة أمام ايطاليا على الرغم من خسارته في المباراة الأخيرة امام البرتغال، حيث قدم مباراة جيدة، ولكنه يحمل نقطة وحيدة من تعادل مع إيطاليا.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة إيطاليا وبولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.


يلا شوت | مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي 



طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
2
x
18:00
0
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 8:31:31 PM