يلا شوت | مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي 

يحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث والأخير بالمجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية بنقطة واحدة حققها بالتعادل مع بولندا في الجولة الثانية، ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين على بولندا وإيطاليا.

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استعد منتخب بولندا جيدا للمباراة المرتقبة أمام ايطاليا على الرغم من خسارته في المباراة الأخيرة امام البرتغال، حيث قدم مباراة جيدة، ولكنه يحمل نقطة وحيدة من تعادل مع إيطاليا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة إيطاليا وبولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.





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