تامر عاشور يشكر جمهور المحلة الكبرى (صور)
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:36 مشيماء عطية
حرص المطرب تامر عاشور على توجيه الشكر لجمهوره في مدينة المحلة الكبرى بعد نجاح حفله الأخير في نادي غزل المحلة الجمعة الماضية، والذي اختتم بيه حفلاته الصيفية.
ونشر "عاشور" عبر حسابه الرسمي
بموقع التغريدات "تويتر" عدد من صور الحفل.
يذكر أن تامر عاشور استقر مؤخرًا على اسم
ألبومه المقبل ليصبح "أيام" ومن المقرر الكشف قريبًا عن موعد طرحه في الأسواق.
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