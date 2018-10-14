متابعة مباراة إيطاليا وبولندا | مشاهدة مباراة إيطاليا ضد بولندا الآن | بث مباشر إيطاليا VS بولندا يلا شوت بث مباشر لايف

وأصبحت آمال المنتخب الإيطالي في إنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعته من أجل بلوغ الدور نصف النهائي من عمر المسابقة بات أمراً صعباً للغاية، وخاصة في ظل انفراد المنتخب البرتغالي بمركز الصدارة مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط، أي أن المنتخب الإيطالي يحتاج إلى الفوز في المباراتين القادمتين له مع خسارة أيضاً المنتخب البرتغالي في المباراتين القادمتين.

وفي المقابل، استعد منتخب بولندا جيدا للمباراة المرتقبة أمام ايطاليا على الرغم من خسارته في المباراة الأخيرة امام البرتغال، حيث قدم مباراة جيدة، ولكنه يحمل نقطة وحيدة من تعادل مع إيطاليا.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة إيطاليا وبولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.



