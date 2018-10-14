يدخل منتخب إيطاليا مباراته الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بعدما فشل في تحقيق ذلك بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات، حيث اكتفى المنتخب الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الأولى أمام ضيفه منتخب بولندا، ومن ثم تعرض المنتخب الإيطالي إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه منتخب البرتغال بهدف وحيد دون مقابل.

وأصبحت آمال المنتخب الإيطالي في إنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعته من أجل بلوغ الدور نصف النهائي من عمر المسابقة بات أمراً صعباً للغاية، وخاصة في ظل انفراد المنتخب البرتغالي بمركز الصدارة مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط، أي أن المنتخب الإيطالي يحتاج إلى الفوز في المباراتين القادمتين له مع خسارة أيضاً المنتخب البرتغالي في المباراتين القادمتين.

وفي المقابل، استعد منتخب بولندا جيدا للمباراة المرتقبة أمام ايطاليا على الرغم من خسارته في المباراة الأخيرة امام البرتغال، حيث قدم مباراة جيدة، ولكنه يحمل نقطة وحيدة من تعادل مع إيطاليا.





لايف يوتيوب - مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا | شاهد مباراة إيطاليا اليوم | بث مباشر مباراة إيطاليا لايف اليوم youtube





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة إيطاليا وبولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.



