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شاهد.. كليب "أنا فيا اللي مكفيني" لمحمد رحيم وأنوسة كوتة (فيديو)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:26 م
شاهد.. كليب أنا فيا اللي مكفيني لمحمد رحيم وأنوسة كوتة (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت اليوم شركة "مزيكا" على قناتها الفضائية وعلى اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية وأنغامى، أحدث فيديو كليب للفنان محمد رحيم وهو بعنوان "أنا فيا اللى مكفينى"، من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم وإخراج كريم مسلم.

 

الفيديو كليب مشاهد حقيقية من حفل زفاف رحيم و مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة, الذى تم فى نوفمبر الماضى.

 

 ودارت فكرة الكليب فى إطار جو رومانسى بسيط, ظهر من خلاله صورة كاملة عن مدى حب وارتباط رحيم وأنوسة.

 

 أغنية "أنا فيا اللى مكفينى" هى إحدى أغنيات ألبوم محمد رحيم الجديد الذى سيصدر قريبا.

 

 

وتقول كلمات الأغنية:

 

أنا فيا اللى مكفينى .. غرقان فى الحب يا عينى

 

ويارب استر نجينى .. الموجة عالية وغراقة


قتلتنى بكل براءة .. وسابتنى بكل جراءة

 

دى رقيقة وبريئة .. لكن خطافة عينيها وسراقة

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