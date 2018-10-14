سبق – السعودية | عرعر.. "الدراجون المتحدون" يقفون على نقاط خدمة حجاج بيت الله
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:30 مالفجر السعودي
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استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في نقطة خدماتها في مدينة "عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، فريق "الدراجون المتحدون" القادم من المنطقة الغربية للمملكة المشارك في فعاليات مهرجان عرعر رايدز الدولي الأول للدراجات النارية برعاية كريمة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، بمشاركة أكثر من 300 دراج من داخل المملكة وخارجها، بإشراف من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة.
وكان في استقبال الفريق المكون من 30 دراجاً، ممثل الجمعية في المنافذ الحدودية الشمالية فرحان بن كنعان العنزي، والذي قدم تعريفياً شاملاً عن الجمعية ودورها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق إلى المملكة عن طريق البر لأداء مناسك الحج وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأوضح "العنزي" أن الجمعية تستقبل ضيوف الرحمن من أول نقطة وصول لهم في المنافذ الحدودية البرية، وتقدم لهم الضيافة والترحيب ووجبات الطعام لتعينهم على إكمال رحلتهم الإيمانية قاصدين الحرمين الشريفين لأداء المناسك، كما يجدون العناية والرعاية من جميع الجهات المعنية بخدمتهم في مراكز الاستقبال بإشراف من إمارات المناطق وزارة الحج والعمرة.
وأكد أن اهتمام جمعية "هدية" بتلك الأنشطة والفعاليات الشبابية ضمن برنامج التحفيز الذي يستقطب الشباب السعودي، ويتيح لهم المجال للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع أعداد المتطوعين بالمملكة إلى مليون متطوع، مشيداً بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة باستقبال الوفود الرياضية المختلفة في مقرات الجمعية.
المصدر:- صحيفة سبق
استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في نقطة خدماتها في مدينة "عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، فريق "الدراجون المتحدون" القادم من المنطقة الغربية للمملكة المشارك في فعاليات مهرجان عرعر رايدز الدولي الأول للدراجات النارية برعاية كريمة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، بمشاركة أكثر من 300 دراج من داخل المملكة وخارجها، بإشراف من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة.
وكان في استقبال الفريق المكون من 30 دراجاً، ممثل الجمعية في المنافذ الحدودية الشمالية فرحان بن كنعان العنزي، والذي قدم تعريفياً شاملاً عن الجمعية ودورها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق إلى المملكة عن طريق البر لأداء مناسك الحج وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأوضح "العنزي" أن الجمعية تستقبل ضيوف الرحمن من أول نقطة وصول لهم في المنافذ الحدودية البرية، وتقدم لهم الضيافة والترحيب ووجبات الطعام لتعينهم على إكمال رحلتهم الإيمانية قاصدين الحرمين الشريفين لأداء المناسك، كما يجدون العناية والرعاية من جميع الجهات المعنية بخدمتهم في مراكز الاستقبال بإشراف من إمارات المناطق وزارة الحج والعمرة.
وأكد أن اهتمام جمعية "هدية" بتلك الأنشطة والفعاليات الشبابية ضمن برنامج التحفيز الذي يستقطب الشباب السعودي، ويتيح لهم المجال للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع أعداد المتطوعين بالمملكة إلى مليون متطوع، مشيداً بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة باستقبال الوفود الرياضية المختلفة في مقرات الجمعية.
المصدر:- صحيفة سبق
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