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مياه البحيرة يرفض اعتذار المدير الفني للفريق الأول

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:25 م
مياه البحيرة يرفض اعتذار المدير الفني للفريق الأول
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محمد عبد الفتاح
 

قرر مجلس إدارة نادي مياه البحيرة تجديد الثقة في السيد يونس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ورفض اعتذاره عن تكملة المشوار وذلك في جلسة خاصة بحضور محمد عقدة رئيس النادي ومحمدصديق نائب الرئيس ومحم دنوار أمين الصندوق وأعضاء مجلس الأدارة سمير زكي وطارق فضل ومحمد مبروك وأحمد الشرقاوي وأحمد حلاوة المديرالتنفيذي.



ومن جانبه أكد محمد نوار أمين الصندوق ثقته الكبيرة في الجهازالفني بقيادة السيد يونس وجميع أفراد الجهاز المعاون وقدرتهم علي أعادة الأنتصارات من جديد ومواصلة تصدر ترتيب المجموعة الثالثة عشر لمنافسات دوري القسم الثالث وتحقيق حلم الصعود الي الدوري الممتاز ب.


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