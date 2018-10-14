ارتفاع معدل التضخم فى الأردن بنسبة 4 بالمئة خلال تسعة أشهر

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) للأشهر التسعة الأولى من هذا العام بمعدل 6 .4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.





وقال تقرير دائرة الاحصاءات العامة، إن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت بهذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 34 .1نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 99 .0 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 65 .0 نقطة مئوية، والايجارات بمقدار 42 .0 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 39 .0 نقطة مئوية.





في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها؛ مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 19 .0 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 05 .0 نقطة مئوية، والأحذية بمقدار 01 .0 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى بمقدار 01 .0 نقطة مئوية.





وبحسب التقرير ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2018 ليصل الى 3 .125 مقابل 0 .120 لنفس الشهر من عام 2017 مسجلاً ارتفاعاً مقداره 4 .4 بالمئة.





وساهم في ذلك الارتفاع، مجموعة النقل بمقدار 30 .1 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 11 .1 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 60 .0 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 52 .0 نقطة مئوية، والايجارات بمقدار 4 .00 نقطة مئوية.





وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع، من ابرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 16ر0 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 11ر0 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 05ر0 نقطة مئوية، والسكر ومنتجاته بمقدار 02ر0 نقطة مئوية.