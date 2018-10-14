ليس صلاح وحده.. 10 نجوم أصابتهم لعنة نجم الموسم الواحد









يرى البعض من محبي الساحرة المستديرة حول العالم أن النجم المصري محمد صلاح يقترب من إثبات مقولة أنه "نجم الموسم الواحد" حيثُ لم يقدم المستوى المعهود والمنتظر منه حتى الآن كما توقع الكثيرون.









لم يسجل صلاح مع فريقه ليفربول سوى 3 أهداف كما لم تكن نفس انطلاقة الموسم الماضي، لذلك يطرح البعض سؤال حول مدى إمكانية تكرار الفرعون المصري تألقه مع الريدز هذا الموسم، فهل يستمر أم تتوقف مسيرته الرائعة عند هذا الحد؟









يبدو أن ظاهرة نجم الموسم الواحد قد يطلقها الجمهور على الفرعون المصري مثلما حدث مع نجوم آخرين في الماضي مثل هؤلاء؛









1- رياض محرز:

جذب ابن الجزائر صاحب الـ 27 عامًا أنظار العالم أججمع عندما قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015، كما حاز على جائزة أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب في قارة آفريقيا لكن بعد ذلك اختفى تمامًا ودخل في صراع مع إدارة ناديه بسبب رغبته في الرحيل.









2- أنطونيو كاسانو:

قضى فترة رائعة مع روما في 2001 وفاز بالدوري الإيطالي ووصفه الجميع بأنه "موهبة حقيقة"، لكن خلافاته مع كابيلو وبعد ذلك انتقاله إلى ريال مدريد قلل جدًا من صيته وقتها ولم يستطع حجز مكانًا في التشكيلة الأساسية.









3- بالوتيلي:

المهاجم الإيطالي "المجنون" والمعروف بالخلافات والمشاكل أينما كان، فاز مع إنتر ميلان عام 2010 بالثلاثية التاريخية دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا والدوري الإيطالي فضلاً عن إحرازه 20 هدفاً في 59 مباراة، لكنه بعد ذلك انتقل لمانشستر سيتي وبعدها ميلان وليفربول في تجارب سيئة لم تزيد من قيمته.









4- جوسيبي روسي:

اكتشفه السير أليكس فيرجسون مع اليونايتد في 2004 لكنه تعرض للإصابات بشكل كثير وبدورها منعته من مزاولة مهنته المفضلة لعب كرة القدم وفشل بعد ذلك في العودة لمستواه مع الأندية التي لعب لها.









5- ألكساندر باتو:

يعرفه الجمهور المصري من خلال مشاركته مع انترناسيونال في كأس العالم للأندية عام 2006 وفي وقتها شارك الأهلي في البطولة، وكان باتو من أفضل اللاعبين والمعروف عنهم المهارة الكبيرة، لكنه بعد ذلك انتقل لميلان ولم يتطور.









6- رمضان صبحي:

أطلق عليه جمهور الأهلي "العفيجي" بعد الموسم المميز والقوي الذي قدمه مع الأهلي بعد أن تم تصعيده للفريق الأول لكنه فضّل الإحتراف في الخارج وانتقل لنادي ستوك سيتي ومن وقتها لم يظهر إلا لثواني بسيطة حتى بعد ذهابه إلى هدرسفيلد هذا الموسم.









7- باسم مرسي:

ساهم مهاجم الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري والكأس موسم 2015، وشارك وقتها مع منتخب مصر وسجل المزيد من الأهداف إلا أنه المسوم التالي لم يظهر بالمستوى المطلوب منه، وخرج للإحتراف في صفوف لاريسا اليوناني وأيضًا لا يقدم نفس ما ظهر به في موسم 2015 وغاب عن التهديف.









8- عمرو جمال:

"الغزال".. الذي يعاني حاليًا مع الأهلي فقد قدم موسمًا خرافيًا مع الأحمر ونال إعجاب وإشادة الجميع لكنه أصيب بالرباط الصليبي وحتى الآن لم يعود هداف النادي الأهلي لمستواه مجددًا.









9- تيموي باكايوكو:

قدم موسمًا رائعًا مع موناكو الفرنسي قبل الذهاب إلى تشيلسي حيث لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة في مباريات البلوز تحت قيادة أنطونيو كونتي وأيضًا ساري لذلك خرج إعارة لميلان لكنه مهدد بالعودة لإنجلترا إذا لم يتحسن مستواه.









10- عمرو زكي:

في 2008؛ انتقل زكي إلى ويجان الإنجليزي وأحرز 10 أهداف في مباريات الدوري ليتصدر بها قائمة الهدافين ونال إعجاب الجميع وتوقع البعض أن يكون آلان شيرار الجديد لكن سرعان ما تبخر ذلك الإنجاز بسبب عدم إلترزامه وبالتالي رحل لهال سيتي إعارة ولم يعود لمستواه.



