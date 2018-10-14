روسيا تفوز على تركيا في دوري الأمم الأوروبية

عزز المنتخب الروسي صدارته للمجموعة الثانية للقسم الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه 2 ـ 0 على ضيفه التركي، في الجولة الرابعة بالمجموعة، اليوم الأحد.





وارتفع رصيد منتخب روسيا إلى سبع نقاط في الصدارة، في حين تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام منتخب السويد متذيل الترتيب.