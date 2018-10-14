روسيا تفوز على تركيا في دوري الأمم الأوروبية
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:19 م
عزز المنتخب الروسي صدارته للمجموعة الثانية للقسم الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه 2 ـ 0 على ضيفه التركي، في الجولة الرابعة بالمجموعة، اليوم الأحد.
وارتفع رصيد منتخب روسيا إلى سبع نقاط في الصدارة، في حين تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام منتخب السويد متذيل الترتيب.
افتتح رومان نيوشتادتير التسجيل لروسيا في الدقيقة 20، فيما تكفل دينيس تشيريشيف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78.
وارتفع رصيد منتخب روسيا إلى سبع نقاط في الصدارة، في حين تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام منتخب السويد متذيل الترتيب.
افتتح رومان نيوشتادتير التسجيل لروسيا في الدقيقة 20، فيما تكفل دينيس تشيريشيف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78.