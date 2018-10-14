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روسيا تفوز على تركيا في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:19 م
روسيا تفوز على تركيا في دوري الأمم الأوروبية
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عزز المنتخب الروسي صدارته للمجموعة الثانية للقسم الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه 2 ـ 0 على ضيفه التركي، في الجولة الرابعة بالمجموعة، اليوم الأحد.


وارتفع رصيد منتخب روسيا إلى سبع نقاط في الصدارة، في حين تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام منتخب السويد متذيل الترتيب.


افتتح رومان نيوشتادتير التسجيل لروسيا في الدقيقة 20، فيما تكفل دينيس تشيريشيف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78.
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