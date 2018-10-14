بعد عودة "الحياة اليوم".. خالد أبو بكر: البرنامج كان وما زال منظومة كبيرة
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:17 مكساب أحمد
قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن برنامج "الحياة اليوم" كان وما زال منظومة كبيرة، وأحتل المركز الأول بين برامج التوك شو خلال السنوات الماضية معقبًا: "نعد حضرتكم بأن يكون الولاء الأول لمشاهدي الحياة اليوم".
من جانبها وجهت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، الشكر للكل الإعلاميين الذين شاركوها في تقديم برنامج "الحياة اليوم" قائلة: "أتوجه بالشكر للزميل الإعلامي شريف عامر، والإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي تامر آمين على مشاركتهم لي في تقديم برنامج الحياة اليوم، والحمد لله ربنا وفقهم في برامج أخرى".
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