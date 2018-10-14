بعد عودة "الحياة اليوم".. خالد أبو بكر: البرنامج كان وما زال منظومة كبيرة

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن برنامج "الحياة اليوم" كان وما زال منظومة كبيرة، وأحتل المركز الأول بين برامج التوك شو خلال السنوات الماضية معقبًا: "نعد حضرتكم بأن يكون الولاء الأول لمشاهدي الحياة اليوم".



