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جيس داتون: المستثمر الكندي يسعى إلى بلدان مستقرة ولديها أساسيات قوية كمصر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:17 م
جيس داتون: المستثمر الكندي يسعى إلى بلدان مستقرة ولديها أساسيات قوية كمصر
جيس داتون، السفير الكندي لدى مصر
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أمنية فوزي
 
قال جيس داتون، السفير الكندي لدى مصر، إن كندا تدعم جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه كان ضرورة حتمية.

وأضاف "داتون"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن كندا تتعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامجه مع الحكومة المصرية.

وتابع: "الإصلاح الاقتصادي سيؤتي ثماره على الأجلين الطويل والقصير"، لافتًا إلى أن كندا لديها شراكة في مجال التنمية مع مصر تمتد لأكثر من 40 عامًا، وقامت كندا بدعم مصر بحوالي مليار دولار في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الكثير من الشركات الكندية تتطلع إلى السوق المصري، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار، ويسعون إلى زيادته، لافتًا إلى أن المستثمر الكندي يسعى إلى بلدان مستقرة ولديها أساسيات قوية كمصر.
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