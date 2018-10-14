جيس داتون: المستثمر الكندي يسعى إلى بلدان مستقرة ولديها أساسيات قوية كمصر

قال جيس داتون، السفير الكندي لدى مصر، إن كندا تدعم جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه كان ضرورة حتمية.





وأضاف "داتون"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن كندا تتعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامجه مع الحكومة المصرية.





وتابع: "الإصلاح الاقتصادي سيؤتي ثماره على الأجلين الطويل والقصير"، لافتًا إلى أن كندا لديها شراكة في مجال التنمية مع مصر تمتد لأكثر من 40 عامًا، وقامت كندا بدعم مصر بحوالي مليار دولار في هذا الشأن.



