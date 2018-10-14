ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"زين" الكويتية تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:47 م
زين الكويتية تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات
إيمان الروضان
طباعة
وكالات
 
 قالت إيمان الروضان الرئيسة التنفيذية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين)، إنه في حال تم الإنتهاء من تخصيص الترددات هذا العام، ستتمكن الشركة من إطلاق أولى خدمات وتطبيقات الجيل الخامس (5G) خلال العام الحالي.

وأكدت الروضان لـ"سي إن بي سي عربية"، اليوم الأحد، أنه بناء على جميع الاستعدادات والخطط الموضوعة التي تم البدء في تنفيذها مُسبقاً، سيكون لـ"زين" القدرة على تغطية الكويت بأكملها بتقنية الـ "5G" في عام 2019.

وحول وجود مُخصصات لدعم توجه "زين" في إنشاء بُنى تحتية لدعم توجه الشركة، قالت الروضان: "البنى التحتية بدأنا الاستثمار فيها منذ عامين، ونحن الآن في المراحل الأخيرة".

وأنهى سهم "زين" جلسة اليوم ببورصة الكويت، مُتراجعاً 3.88% عند سعر 446 فلساً، وذلك بتداول 10.2 مليون سهم بقيمة 4.61 مليون دينار.
المزيد عن: شركة زين شركات الاتصالات زين للاتصالات الجيل الخامس الاقتصاد الكويتى الاقتصاد العربى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 7:01:31 PM