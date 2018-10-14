"زين" الكويتية تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات

قالت إيمان الروضان الرئيسة التنفيذية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين)، إنه في حال تم الإنتهاء من تخصيص الترددات هذا العام، ستتمكن الشركة من إطلاق أولى خدمات وتطبيقات الجيل الخامس (5G) خلال العام الحالي.





وأكدت الروضان لـ"سي إن بي سي عربية"، اليوم الأحد، أنه بناء على جميع الاستعدادات والخطط الموضوعة التي تم البدء في تنفيذها مُسبقاً، سيكون لـ"زين" القدرة على تغطية الكويت بأكملها بتقنية الـ "5G" في عام 2019.





وحول وجود مُخصصات لدعم توجه "زين" في إنشاء بُنى تحتية لدعم توجه الشركة، قالت الروضان: "البنى التحتية بدأنا الاستثمار فيها منذ عامين، ونحن الآن في المراحل الأخيرة".





وأنهى سهم "زين" جلسة اليوم ببورصة الكويت، مُتراجعاً 3.88% عند سعر 446 فلساً، وذلك بتداول 10.2 مليون سهم بقيمة 4.61 مليون دينار.