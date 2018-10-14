"الإعلاميين" تُشكل لجنة للتحقيق مع مدحت شلبي الأسبوع المقبل

قالت سهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة قام بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع الإعلامي مدحت شلبي، برئاستها، وعضوية كل من: خالد فتوح عضو مجلس النقابة، وعثمان عبدالعليم مدير الشؤون القانونية بالنقابة، وأشرف عبدالعزيز محامي النقابة.

وكانت تواصلت النقابة منذ أيام مع "شلبي"، لإخطاره بالمثول للتحقيق معه الأسبوع المقبل، عقب عودته من سفره للسعودية، وأبدى ترحيبه واحترامه لقرار النقابة.

وكانت نقابة الإعلامين، قررت إحالة الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق، لما صدر منه من تجاوزات خلال تقديمه برنامج "مساء بيراميدز" المُذاع على فضائية "بيراميدز".