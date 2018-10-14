بعد تعرضه للتشويه.. أبرز معالم تمثال "الفلاحة المصرية"

بعد تشويه تمثال الفلاحة المصرية، بدأت اللجنة الفنية التي شكلتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة من قطاع الفنون التشكيليه برئاسة الدكتور خالد سرور والجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده أعمال رصد أسباب تشوه تمثال الفلاحة المصرية للراحل فتحي محمود أمام قاعه الصوت والضوء بشارع الهرم وبدء العمل لعودة التمثال إلى اصله ورونقه وذلك بداية من اليوم الأحد.





ويرصد "الفجر"، أبرز معالم تمثال "الفلاحة المصرية" بعد تشويه.





1.تمثال الفلاحة المصرية للراحل فتحي محمود أمام قاعه الصوت والضوء بشارع الهرم.





2.النحَّات فتحي محمود، من مواليد عام1918 وتوفى عام 1982، وهو أحد تلاميذ الفنان التشكيلي الشهير، محمود مختار، وصاحب تمثال طلعت حرب بمنطقة وسط البلد.





3.أثار تمثال الفلاحة المصرية، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد محاولة حي العمرانية تجميل ودهان التمثال، إلا أن الرواد فسرها بالتشويه، مستنكرين عدم تنفيذ متخصصين لأعمال ترميمه.





4.رئيس حي العمرانية يصف التمثال بأنه غير أثري وليس مُسجل كأثر، وكان مشروع طلاب بأكاديمية الفنون.





5.اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الثقافة، رصدت أسباب تشوه تمثال الفلاحة المصرية للراحل فتحي محمود أمام قاعه الصوت والضوء بشارع الهرم وبدء العمل لعودة التمثال إلى أصله ورونقه وذلك بداية من اليوم الأحد.





6.وبادر مسئولو حي العمرانية بإجراء تعديل مرة أخرى على التمثال في محاولة لتخفيف حدة التشويه، من خلال طلاء قاعدته باللون الأسود بدلًا من علم مصر، وطلاء رأس التمثال باللون الأبيض فقط، بعدما كان مزيجًا بين الأبيض والأصفر والأسود.



