كينيا تستغل غياب غانا وتنفرد بالصدارة في التصفيات الأفريقية

انفرد منتخب كينيا بصدارة المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك عقب فوزه 3 / صفر على ضيفه إثيوبيا اليوم الأحد في الجولة الرابعة للمجموعة.





وافتتح ميكائيل أولونجا التسجيل لكينيا في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله إيريك جوانا أوموندي الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم كينيا 2 / صفر.





وفي الشوط الثاني، أضاف فيكتور وانياما الهدف الثالث لكينيا في الدقيقة 67، ليحقق المنتخب الكيني انتصاره الثاني في المجموعة، فيما تكبدت إثيوبيا خسارتها الثانية.





وبذلك الفوز ارتفع رصيد منتخب كينيا إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب إثيوبيا.





فيما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بثلاث نقاط، بعد تأجيل مباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة مع منتخب سيراليون، متذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بسبب تجميد النشاط الكروي في سيراليون.







