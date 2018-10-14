بسنت فهمي: مصر أصبحت الدولة رقم واحد في المنطقة المشجعة للاستثمار

أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادي في مصر أمام العالم دليل على تحسن الاقتصاد، مشيرة إلى أن الصندوق لن يذكر معلومة دون أن تكون صحيحة؛ لأنه يخاطب العالم كله ويحاول الحفاظ على مصداقيته.





وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل مستمر بزيادة الناتج القومي وتقليل نسبة البطالة وخفض معدل التضخم فضلًا عن زيادة الاحتياطي النقدي وخفض عجز الموازنة.



