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بسنت فهمي: مصر أصبحت الدولة رقم واحد في المنطقة المشجعة للاستثمار

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:47 م
بسنت فهمي: مصر أصبحت الدولة رقم واحد في المنطقة المشجعة للاستثمار
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داليا الحسين
 
أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادي في مصر أمام العالم دليل على تحسن الاقتصاد، مشيرة إلى أن الصندوق لن يذكر معلومة دون أن تكون صحيحة؛ لأنه يخاطب العالم كله ويحاول الحفاظ على مصداقيته.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل مستمر بزيادة الناتج القومي وتقليل نسبة البطالة وخفض معدل التضخم فضلًا عن زيادة الاحتياطي النقدي وخفض عجز الموازنة.

وتابعت عضو مجلس النواب: "مصر استطاعت أن تعبر المرحلة الحرجة لاسيما أن بلادنا تحارب الإرهاب"، لافتة إلى أن مصر أصبحت الدولة رقم واحد في المنطقة المشجعة للاستثمار.
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