تعادل رومانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب رومانيا مع ضيفه منتخب صربيا سلبا، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة في القسم الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.









ولم ينجح كلا المنتخبين في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بالرغم من الفرص التي سنحت لهما طوال التسعين دقيقة.









وظل المنتخب الصربي في الصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب رومانيا، الذي يحتل المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطتين أمام منتخب الجبل الأسود، صاحب المركز الثالث، الذي يواجه مضيفه منتخب ليتوانيا، الذي يتذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق من الجولة ذاتها.



