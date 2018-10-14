الكشف عن مواعيد دور الـ16 لكأس مصر.. وتأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز

حدتت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر، والتي من المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجاري بلقائي الزمالك مع الإنتاج الحربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والإسماعيلي مع المقاولون العرب، بملعب السلام.





وتحدد يوم 24 أكتوبر الجاري موعدا لمباراتي المقاصة مع وادي دجلة، باستاد الإسكندرية، وطلائع الجيش مع حرس الحدود باستاد بتروسبورت، وفي 27 من ذات الشهر يلتقي إنبي مع المنصورة باستاد المقاولون العرب.





وتم تأجيل مباراتي الأهلي مع بيراميدز، والمصري مع بتروجت والاتحاد السكندري مع سموحة، بسبب ارتباط الاهلي والمصري بالبطولات الإفريقية، وارتباط الاتحاد السكندري بكأس زايد.