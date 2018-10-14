تعرف على أغرب حالات الطرد التي تعرض لها لاعبي كرة القدم محليًا وعالميًا

تشهد ملاعب كرة القدم إشهار الحكام للبطاقات الحمراء لطرد لاعب ما، وتنقسم حالات الطرد لنوعين، حيث أن الاولى هي أن يتم إعطاء اللاعب بطاقه حمراء بشكل مباشر، والثانيه بعد حصوله على بطاقتان صفراء فى موقفين مختلفين.









وتتنوع الحالات التي يحصل فيها لاعب كرة القدم علي بطاقة حمراء، وفي الغالب تكون بسبب سلوك عنيف تجاه الخصم المنافس او كسر لقواعد اللعبة، في هذه المقالة سوف نتعرف علي أغرب حالات طرد في ملاعب كرة القدم.









ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أغرب حالات الطرد التي تعرض لها اللاعبين، على الصعيدين المحلي والعالمي، على النحو التالي :









1- في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بين فريقي بيرشاجن وجارنا، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب آدم ليندين ليونجكفيست، وخرج لاعب بيرشاجن مطرودا بعد نيله البطاقة الصفراء مرتين، كانت المرة الثانية لسبب لا علاقة له بالاحتكاك العنيف أو الاحتجاج على قرار الحكم.









سبب الطرد أن الحكم اقتنع بأن ليونجكفيست تعمد إطلاق الرائحة الكريهة من معدته في وجه منافسه، فقام بطرده من المباراة دون تردد، علق اللاعب الم على الواقعة، قائلا: "كنت أعانى من آلام في المعدة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، واضطريت لإخراج بعض الغازات، لكن الحكم طردني".









2- اللاعب السويدى أدم لندن لاعب فريق جارنا إس كيه المغمور، الذي طرد بسبب إخراجه الغازات بجوار حكم المباراة، حيث جاء في تقرير الحكم أنه يقوم بسلوك غير رياضي واعتبره سلوك سيئ، ولكنه بعد ذلك تبين أن اللاعب يعاني من ألم في المعدة مما جعله يفرز الغازات بشكل غير مقصود.









3- "لي بوير وكيرون داير” لاعبي فريق نيوكاسل الانجليزي الذين حصلوا علي الطرد بعدما قاموا بالاعتداء بالضرب علي بعضهم البعض والتلفظ بألفاظ بذيئة، وذلك بسبب أن بوير طلب من داير أن يمرر الكرة له أكثر من مره ولكنه كان يتجاهله ويقوم بتمريرها إلي لاعب أخر، هذا الأمر الذي دفع الحكم بطردهم من المباراة.









4- أندريه بيكي لاعب المنتخب الكاميروني، الذي طرد بعدما قام بالتعدي علي طاقم تحكيم المنتخب الغاني في المباراة التي جمعتهم بنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا عام 2008.









5- اشلي فيكرز لاعب نادي دورتشستر الإنجليزي، الذي طرد بعدما ترك المباراة وقام بالجري وراء مشجع اقتحم الملعب في شخصية تنكرية كنوع من أنواع المساعدة لأفراد الأمن، الأمر الذي أعتبره الحكم هذا سلوك غير رياضي، وأيضا اتحاد كرة القدم اعتبره أن القرار صحيح معتبرا هذا سلوك عنيف يخالف القواعد.









6- اللاعب البلجيكي “ايدين هازارد ” نجم نادى تشلسي الإنجليزى الذي حصل علي البطاقة الحمراء بعد قيامه بركل حامل الكرات ” تشارلي” أثناؤ مباراة تشلسي ونادى سوانزى سيتي ، هذا التصرف دفع حكم الساحة بإعطاء هازارد البطاقة الحمراء مباشرة وطرده خارج الملعب ، وعقب نهاية المباراة ذهب هازراد الي الطفل “تشارلي ” وقدم الإعتذار له لوالدة مارتن مورغان مدير نادى سوانزى.









7- طرد محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.. تسبب طرد محمود أبو السعود خلال مباراة الفرق أمام إنبى فى لقاء الدور الأول بالموسم الجارى إلى إرباك الأمور خاصة مع غياب الحارس الثانى حسن رمضان والحارس الثالث أحمد العربى مما اضطر الذئاب للاستعانة بالحارس الرابع الناشئ محمد أشرف والذى لم يمتلك قميص للمشاركة فى اللقاء مما جعل الجهاز الفنى يقوم بتغيير رقم قميص الحارس الأول بلصق الطبى.









8- طرد مصطفى كمال حارس المقاصة.. اضطر الجهاز الفنى للمقاصة إلى الاستعانة بهانى سعيد فى الموسم الماضى ليسد العجز فى حراسة المرمى فى لقاء فريقه أمام الداخلية عقب طرد الحارس مصطفى كمال بعد استنفاذ الثلاث تغييرات وأكمل هانى سعيد آخر دقيقتين من المباراة كحارس وليس لاعب.









9- طرد نادر سعد حارس الإنتاج الحربى.. تعرض نادر سعد حارس مرمى الإنتاج الحربى إلى الطرد فى المباراة التى جمعت الفريق بالأهلى فى عام 2012 بعد اعتراضه على قرار الحكم بالخطاء قبل انتهاء اللقاء بدقيقتين.









10- طرد عماد السيد حارس طلائع الجيش.. تحول أوسو كونان مهاجم طلائع الجيش إلى حارس مرمى بعد طرد الحارس عماد السيد فى مباراة فريقه أمام أسوان بمباراة الدور الأول للموسم الجارى، نظرا لاستنفاذ التغييرات الثلاثة.









11- طرد أحمد سعد حارس اتحاد الشرطة.. أشهر الحكم فهيم عمر الكارت الاحمر فى وجه أحمد سعد حارس مرمى اتحاد الشرطة واحتسابه ركلة جزاء بعد عرقلته جيمس تيبى مهاجم بتروجت فى مباراة الفريقين بالموسم الماضى، وشارك الحارس البديل عصام سعد بدلاً من أحمد سعد وتصدى لركلة الجزاء.



