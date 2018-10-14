داعية إسلامي: التدخين بجميع أنواعه حرام

قال الدكتور محمود هيكل، الداعية الإسلامي، إن جميع الإحصائيات تؤكد أن أعلى نسبة مُدخنين من المسلمين، لافتًا إلى أن هناك نحو 12 آيه قرآنية، و12 حديث نبوي يؤكدوا أن التدخين بجميع أنواعه حرام شرعًا.





وعن من يرى أن التدخين لم يكن موجود في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، أضاف "هيكل"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن هناك شئ في الشرع يسمى القياس، والرسول –صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل مُسكر ومفتر، وهو مايحدث مع المُدخن بعدم القدرة على الإمتناع عن التدخين.



