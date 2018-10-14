داعية إسلامي: التدخين بجميع أنواعه حرام
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:24 مرقية جمال
قال الدكتور محمود هيكل، الداعية الإسلامي، إن جميع الإحصائيات تؤكد أن أعلى نسبة مُدخنين من المسلمين، لافتًا إلى أن هناك نحو 12 آيه قرآنية، و12 حديث نبوي يؤكدوا أن التدخين بجميع أنواعه حرام شرعًا.
وعن من يرى أن التدخين لم يكن موجود في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، أضاف "هيكل"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن هناك شئ في الشرع يسمى القياس، والرسول –صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل مُسكر ومفتر، وهو مايحدث مع المُدخن بعدم القدرة على الإمتناع عن التدخين.
وتابع، أن جميع أطباء القلب يؤكدوا ان أغلب مرضى الصدر والذبحات الصدرية والموت بسبب القلب من المُدخنين، مضيفًا: غن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، ويقول أيضًا: " وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ".