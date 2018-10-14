فينجر يعلق على أزمة رحيل رامسي من أرسنال

أكد المدرب السابق لآرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينغر، أنه ما زال ممكناً للاعب الوسط الويلزي آرون رامسي تجديد عقده مع الفريق اللندني، مع أنه يبدو أن النادي انسحب من المفاوضات.











وينتهي عقد رامسي مع آرسنال في نهاية الموسم الحالي، بعد استمراره في صفوف الفريق الإنجليزي لمدة 10 سنوات، ومع أن وكلاءه كان يجرون مفاوضات لتمديد بقائه، يبدو أن آرسنال انسحب من المفاوضات، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.











وقال فينغر المتفرغ حالياً: "كنا نحاول في الأمر عندما كنت لا أزال في النادي.. وما زال من الممكن أن يحدث.. لا أعرف حقاً ماذا يحدث في آرسنال، لكن من المؤكد أن آرون رامسي في وضع قوي وسيستخدمه لصالحه".











وأضاف المدرب الفرنسي: "لكن لا أعرف أيضاً كيف سيعرض عليه آرسنال العقد الجديد.. هذا النوع من الأمور كان مسؤوليتي في الماضي، لكن ليس كذلك الآن".











وفي حال عدم التجديد، قد يبدأ اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في التفاوض مع فرق أخرى اعتباراً من يناير المقبل.



