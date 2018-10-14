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ترامب يخطئ في تهنئته للأميرة يوجيني بزفافها

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:10 م
ترامب يخطئ في تهنئته للأميرة يوجيني بزفافها
الأميرة يوجيني
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وكالات
 

ارتكب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطأ غير متعمد، عند تهنئته للأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بحفل زفافها.


وهنأ ترامب الأميرة يوجيني، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بزفافها، والذي أشار في تغريدته إلى أنه أقيم أمس السبت، بينما احتفلت به وسط جموع الشعب البريطاني، الجمعة.

 

كما ألمح ترامب في تغريدته إلى فترة مريرة عاشتها الأميرة يوجيني، عندما قال إنها خاضت معركة وخروجها منها فائزة، ويقصد بها رحلة مرضها مع "الجنف"، وخضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري، وهي في عمر 12 عاما.


وغرد دونالد ترامب عن زفاف الأميرة يوجيني: "لقد كانت الأميرة يوجيني عروس جميلة بالأمس، لقد مرت بالعديد من الصعاب في حياتها، ولكن خرجت منها كفائزة".


 واحتفلت بريطانيا، الجمعة، بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث، في ثاني حفل زفاف ملكي في قلعة وندسور هذا العام، بعد زفاف ابن عمها الأمير هاري.


وزفت الأميرة يوجيني، 28 عاما، الابنة الصغرى للأمير آندرو، ثالث أبناء الملكة، إلى جاك بروكسبانك البالغ من العمر 32 عاما، بحسب "رويترز".

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