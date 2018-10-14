هاشتاج كلنا ثقة في محمد بن سلمان يتصدر "تويتر".. وسعوديون: كلنا معك

يتمتع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشعبية كبيرة داخل بلاده وفي الوطن العربي، حيث يحظى بثقة شعبه نظرًا لشخصيته القوية وقدراته وإنجازاته الوطنية التي يحققها باستمرار، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن محبتهم الكبيرة لسموه.





ودشن رواد موقع التدوينات المصغر "تويتر" هاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولًا في غضون ساعات قليلة باسم "كلنا ثقة في محمد بن سلمان"، وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز تغريداته، وذلك خلال السطور التالية.





سيبقى الوطن شامخًا بك

وتفاعل المغرد حمود البلوي، مع الهاشتاج حيث أشاد بإنجازات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبطموحاته في نهضة المملكة العربية السعودية، حيث علق قائلًا: "سيبقى الوطن شامخاً بك وبطموحك الذي يعانق السماء".





واثق الخطوة يمشي ملكًا

وأشاد المغرد محمد خريص، بشخصية الأمير محمد بن سلمان القوية والواثقة من قراراتها الحازمة، حيث علق قائلًا: "واثق الخطوة يمشي ملكًا".





يعمل ليل نهار لمستقبل مشرق لشعبه

وفي سياق متصل، علق مغرد آخر على هاشتاج كلنا ثقة في محمد بن سلمان، قائلًا: "يقف شامخًا يذود عن دينه ووطنه، ويعمل ليل نهار من أجل مستقبل مشرق لشعبه".





الشعب كله معك

وتفاعل الفيصل مع هاشتاج كلنا ثقة في محمد بن سلمان، ليؤكد أن الشعب السعودي يقف بجوار سموه في كل وقت وحين، وعلى استعداد بالتضحية بدمائهم وأموالهم، حيث علق قائلًا:"الشعب كله معك بدمهم ومالهم".





قليل الكلام كثير الأفعال

وقال المغرد محمد هاوساوي معلقًا على الهاشتاج: "سيدي محمد بن سلمان قليل الكلام كثير الأفعال دمت ذخرًا للوطن واطال الله في عمرك قائد مسيرتنا سر وكل الشعب السعودي معك".







