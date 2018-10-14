أودي تكشف عن سيارتها "E-Tron" الكهربائية.. بهذا السعر!

أعلنت شركة أودي عن إطلاق سيارتها E-Tron الكهربائية في الأسواق العالمية بدءًا من ديسمبر المقبل بسعر يبدأ من 79 ألف و900 يورو، أي نحو (مليون و650 ألف جنيه مصري).





وأوضحت الشركة الألمانية أنها تستهدف إنتاج أكثر من 10 سيارات كهربائية بحلول عام 2025،على أن يشهد العام المقبل طرح السيارة E-Tron Sportback، بالإضافة إلى إطلاق الموديل الرياضي E-tron GT قبل حلول عام 2020.





وتأتي السيارة E-Tron الكهربائية الجديدة، التي تندرج ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بطول 90ر4 متر وتضم 5 مقاعد وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 660 لترا، ويتم دفعها بواسطة اثنين من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 300 كيلووات/408 حصان.





وتتسارع سيارة أودي، التي يصل وزنها إلى 2.5 طن، من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر5 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/س.





وتضم باقة التجهيزات التقنية لسيارة أودي E-Tron الكهربائية الجديدة بطارية بسعة 95 كيلووات/ساعة، تكفي شحنتها لقطع مسافة 400 كلم. ونظرا لاعتماد الشركة الألمانية على نظام شحن 15 كيلووات فإنه يمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 80% في غضون 30 دقيقة.



