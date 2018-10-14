"التعبئة والإحصاء" تكشف عن اسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري يرتفع بـ8.4%

ارتفعت قيـمة العجز في الميـزان التجاري بنسبة 8.4% إلى 4.10 مليار دولار خـــلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.79 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام الماضي، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد.





وارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبة 8.9% حيـث بلغت 2.23 مليــار دولار خـلال شهــر يوليو الماضي، مقابل 2.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.





وأرجع البيان هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، البترول الخام بنسبه 15.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 12%، واللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 46.8%، منتجات البترول بنسبة 58.6%.





وفي المقابل تراجعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها أسمدة بنسبة 34.9%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 0.9%، وفواكه طازجة بنسبة 54.0%، ومنتجات آلبان بنسبة 19%.





وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.6% خلال شهر يوليو لتصل إلى 6.33 مليار دولار خـلال شهر يوليو الماضي، مقابل 5.84 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.





وارجع الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 52.2%، ومنتجات البترول بنسبة 7.5%، وسيارات ركوب بنسبة 71.8%.





وتراجعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها اللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 1.3%، وأدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 15.8%، ومواد كيمياوية عضوية وغير عضوية بنسبة 5.6%، وذرة بنسبــة 16.9%.