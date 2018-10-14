إيناس عبد الدايم ووزراء الثقافة العرب يتفقدون دار الأوبرا المصرية (صور)

وصل منذ قليل كوكبة من وزراء الثقافة العرب، الى دار الاوبرا المصرية للحضور حفل وزارة الثقافة المصرية بعيدها الستين.





حيث وصل كل من إيهاب عارف وزير الثقافة الفلسطينى قادمًا من عمان، وفريال فقى وزيرة الثقافة العراقية قادمة من بغداد، كما وصل أيضًا وزير الثقافة الجزائرى، بالاضافة الى وصول قيادات وزارة الثقافة، وعلى رأسهم الدكتور احمد عواض رئيس قصور الثقافة المصرية، والمخرج اسماعيل مختار، والدكتور اشرف ذكي رئيس أكاديمية الفنون.





وعلى هامش حفل الافتتاح تفقد الحاضرين من الوزراء والسفراء وقيادات وزارة الثقافة، قصر الفنون.