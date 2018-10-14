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علي جمعة يوضح حكم الصلاة ليلًا بنية قضاء الفوائت وقيام الليل معًا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:12 م
علي جمعة يوضح حكم الصلاة ليلًا بنية قضاء الفوائت وقيام الليل معًا
علي جمعة
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رقية جمال
 
تساءل متصل عن حكم الصلاة ليلًا بنية قضاء الفوائت، وقيام الليل معًا.

وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أنه عند الأئمة الأربعة أن من كان عليه صلاة فائتة فعليه أن يقضيها، وأن أراد المصلى أداء الفوائت في هذا الليل للتمتع ببركته وفضل صلاة قيام الليل وأداء الفوائت معًا، فلا مانع من ذلك. 

وتابع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: "هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ"، والصلاة في الثلث الأخير من الليل لها فضل عظيم.
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