ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خاص.. المصري البورسعيدي يتسلح بـ"التطعيمات" قبل السفر إلى الكونغو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:08 م
خاص.. المصري البورسعيدي يتسلح بـالتطعيمات قبل السفر إلى الكونغو
طباعة
نيرة الجابري
 

بعد طمأنينة من السفارة المصرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن ابتعاد شبح مرض ايبولا الذى ضرب البلاد مؤخرا عن مكان اقامة مباراة النادى المصرى البورسعيدى مع نظيره الكونغولى فيتا كلوب المقامة بكنشاسا يوم 24 من اكتوبر الجارى ضمن إطار مباراة العودة فى الدور نصف النهائى من كأس الكونفيدرالية الافريقية.

 

بدأت بعثة النادى المصرى التجهيز لسفر الفريق وإستخراج التأشيرات حيث يستعد وليد بدر المدير الادارى للفريق يرافقه أحمد الشملة عضو مجلس ادارة النادى المصرى ورئيس البعثة بالسفر الى الكونغو لعمل الترتيبات اللازمة وتجهيز مكان الاقامة وملعب التدريب وليكونا فى استقبال بعثة الفريق المقرر لها أن تغادر مطار القاهرة يوم 20 من أكتوبر الجارى.


ومن جانب آخر قام فريق طبى متخصص بتجهيز الامصال المضادة لمرض ايبولا لتطعيم البعثة بها قبل السفر الى جمهورية الكنغو لزيادة الاطمئنان بعدم الاصابة بالمرض.

المزيد عن: كورة كرة رياضة المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 5:20:18 PM