خاص.. المصري البورسعيدي يتسلح بـ"التطعيمات" قبل السفر إلى الكونغو

بعد طمأنينة من السفارة المصرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن ابتعاد شبح مرض ايبولا الذى ضرب البلاد مؤخرا عن مكان اقامة مباراة النادى المصرى البورسعيدى مع نظيره الكونغولى فيتا كلوب المقامة بكنشاسا يوم 24 من اكتوبر الجارى ضمن إطار مباراة العودة فى الدور نصف النهائى من كأس الكونفيدرالية الافريقية.

بدأت بعثة النادى المصرى التجهيز لسفر الفريق وإستخراج التأشيرات حيث يستعد وليد بدر المدير الادارى للفريق يرافقه أحمد الشملة عضو مجلس ادارة النادى المصرى ورئيس البعثة بالسفر الى الكونغو لعمل الترتيبات اللازمة وتجهيز مكان الاقامة وملعب التدريب وليكونا فى استقبال بعثة الفريق المقرر لها أن تغادر مطار القاهرة يوم 20 من أكتوبر الجارى.





ومن جانب آخر قام فريق طبى متخصص بتجهيز الامصال المضادة لمرض ايبولا لتطعيم البعثة بها قبل السفر الى جمهورية الكنغو لزيادة الاطمئنان بعدم الاصابة بالمرض.