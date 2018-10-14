شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:03 مالفجر الفني
حرصت الفنانة مايا دياب، على ارتداء فساتين سوداء، في العديد من المناسبات والمهرجانات الدولية، حيث ارتدت الأسود في إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي.
وتظهر مايا بالكثير من الإطلالات الجريئة
والمختلفة، ومن الواضح أنها من محبى اللون الأسود، إذ أنها ترتدى الكثير من الفساتين
السوداء.. لذا سوف نعرض لكم أجمل إطلالات مايا دياب بـ"الأسود".
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