ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:03 م
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
طباعة
الفجر الفني
 

حرصت الفنانة مايا دياب، على ارتداء فساتين سوداء، في العديد من المناسبات والمهرجانات الدولية، حيث ارتدت الأسود في إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي.

 

وتظهر مايا بالكثير من الإطلالات الجريئة والمختلفة، ومن الواضح أنها من محبى اللون الأسود، إذ أنها ترتدى الكثير من الفساتين السوداء.. لذا سوف نعرض لكم أجمل إطلالات مايا دياب بـ"الأسود".

شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
شاهد.. إطلالات مايا دياب بالأسود (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الون المناسب الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 5:20:18 PM