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نهاية أزمة خصم 24 نقطة من الزمالك

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:05 م
نهاية أزمة خصم 24 نقطة من الزمالك
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الفجر الرياضي
 
أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة شئون اللاعبين، على أن أزمة خصم نقاط من نادي الزمالك قد انتهت تماما، بعد 300 ألف دولار للثنائى كريم الحسن ونادى ماريتمو البرتغالى.


وقال عبد الغني: أزمة الزمالك انتهت بالفعل ، ولن يتم خصم نقاط من النادي، وسيتم تسديد مستحقات أجوجو وألكسيس موندومو وفقاً للجدولة المتفق عليها بين النادي واللاعبين.


وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نادي الزمالك بخصم 24 نقطة بسبب تأخره في سداد مستحقات اللاعبين.

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