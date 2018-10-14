الصين: مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان تدخل فى شؤوننا

اتهمت الصين، الولايات المتحدة اليوم الأحد بمواصلة تجاوزاتها بإرسال سفن تابعة للبحرية الأمريكية إلى جزر بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها، كما وصفت مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان بأنها تدخل فى الشئون الداخلية الصينية.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال السفير "تسوى تيانكاى"، "إنّ السفن الحربية الصينية لا تذهب إلى ساحل كاليفورنيا أو إلى خليج المكسيك،وهى قريبة جدًا من الجزر الصينية وهو قريب جدًا من الساحل الصيني، إذاً من الذي يهاجم، ومن هو في موقف دفاعي؟ هذا أمر واضح للغاية"، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى مدمرة أمريكية تبحر قرب جزر تزعم الصين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي.