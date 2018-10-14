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انطلاق دوري المدارس للمعلومات العامة بمكتبة الزاوية الحمراء (صور)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:04 م
انطلاق دوري المدارس للمعلومات العامة بمكتبة الزاوية الحمراء (صور)
دوري المدارس للمعلومات العامة
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أحمد رمضان متولي
 

نظمت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، وبالتعاون مع إدارة الزاوية الحمراء التعليمية، مسابقة ثقافية على مستوى مدارس الإدارة التعليمية بعنوان "دورى المدارس للمعلومات العامة"، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة، والتى تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات على القراءة.

 

حيث تقوم كل مدرسة بترشيح عدد من الطلاب لخوض المسابقة باسم المدرسة.

 

وقد انطلقت فعاليات المسابقة اليوم للمرحلة الابتدائية وتستمر تصفيات المسابقة بمراحلها المختلفة حتى 1 نوفمبر المقبل، كما ستكرم المكتبة المراكز الأولى فى كل مرحلة تعليمية.

انطلاق دوري المدارس للمعلومات العامة بمكتبة الزاوية الحمراء (صور)
انطلاق دوري المدارس للمعلومات العامة بمكتبة الزاوية الحمراء (صور)
انطلاق دوري المدارس للمعلومات العامة بمكتبة الزاوية الحمراء (صور)
انطلاق دوري المدارس للمعلومات العامة بمكتبة الزاوية الحمراء (صور)
انطلاق دوري المدارس للمعلومات العامة بمكتبة الزاوية الحمراء (صور)
انطلاق دوري المدارس للمعلومات العامة بمكتبة الزاوية الحمراء (صور)
طباعة
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