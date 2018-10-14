أصبح مستقبل بعض اللاعبين المصريين في الاحتراف الخارجي مهددًا بالفشل بل يتوقع البعض عودة عدد منهم إلى الدوري المصري مجددًا بعض فترة شهدت خيبة أمل كبيرة في الدوريات الأوروبية أو السعودية.

لا يجيد اللاعب المصري التعامل بشكل احترافي في الخارج فبعضهم كانوا نجومًا في أنديتهم بالدوري المصري لكن بعض خروجهم من مصر يهتم البعض منهم بالظهور بشكل كثيف عبر وسائل الإعلام للحديث عن إنجازاتهم، وبعد ذلك لا يلعبون سوى دقائق معدودة مع فرقهم.

ويرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" 4 نجوم على أعتاب العودة من جديد للدوري المصري بعد فشل تجربتهم الاحترافية:

- رمضان صبحي:

يتوقع البعض أن يعود رمضان صبحي مجددًا إلى الدوري المصري بعدما فشل في تجربته مع ستوك سيتي، ومن ثم لم يشارك سوى دقائق لا تُذكر مع هدرسفيلد في البريميرليج، وقد يعود اللاعب إلى الأهلي أو بيراميدز.

- باسم مرسي:

يمر باسم مرسي بمشكلة كبيرة في الدوري اليوناني، فالأجواء في فريقه "لاريسا" ليست جيدة بعد أن رحل المدرب وتمرد اللاعبين على إدارة النادي بسبب المستحقات المالية حسبما ذكرت التقارير، ومن المحتمل أن يعود للزمالك في يناير.

- شيكابالا:

لا يعيش شيكابالا لحظات أفضل من زميله السابق باسم مرسي إنه يمر أيضًا ببعض الصعوبات مع فريقه أبولون سميرني، الذي يتزيل جدول ترتيب الدوري اليوناني بدون نقاط بعد مرور 6 مباريات فقط.

- عبدالله السعيد:

أصبح السعيد، لاعب نادي أهلي جدة، من اللاعبين المتوقع رجوعهم إلى الدوري المصري ولكن عبر بوابة بيراميدز وذلك بعد فترة قصيرة في السعودية.