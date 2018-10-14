من هو "كريستوف بياتيك" الذي تتصارع عليه الأندية الكبري في أوروبا

تألق اللاعب البولندي كريستوف بياتيك لاعب نادي جنوي الايطالي هذا الموسم في الكالتشيو، حيث لفت أنظار جميع أندية أوروبا بأهدافه وأرقامه المميزة.

وشارك بياتيك في 7 مباريات مع جنوي بالدوري الإيطالي، وسجل 9 أهداف يعتلي بهم صدارة هدافي الكالتشيو الايطالي.

ودخل اللاعب البولندي تاريخ الدوري الايطالي بعدما أحرز 8 أهداف في أول 6 مباريات له بالبطولة، وهو رقم قياسي لم يتحقق منذ 65 عاما.

ونجح نادي جنوي في الحصول علي خدمات بياتيك في الصيف الماضي، عندما اتم الصفقة من نادي كراكوفيا كراكوف البولندي، مقابل 4 ملايين يورو فقط.

ويعد صاحب ال23 عاما مطمع لجميع الأندية الكبري في أوروبا، حيث في ايطاليا يرغب أندية "يوفنتوس - نابولي" في شراء اللاعب، بينما في يريد قطبي ألمانيا "بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند" في ضم بياتيك خلال الشتاء المقبل.

ولقبه بعض الجماهير بالهداف البولندي ليفاندوفسكي الجديد، وان بياتيك سيكون خليفة له كمكينة أهداف في المستقبل مع بولندا والأندية الكبري.