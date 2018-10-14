الهاتف "Asus Zenfone 4 Selfie" يبدأ بتلقي تحديث الأندرويد أوريو 8.1

بدأت شركة Asus اليوم بإصدار تحديث الأندرويد 8.1 Oreo للهاتف Asus Zenfone 4 Selfie، وبالضبط للنسخ التي تحمل الأسماء الرمزية ZD553KL و ZB553KL من هذا الهاتف. تم إطلاق هذا الهاتف في شهر أكتوبر من العام 2017، لذا من الجيد أن نرى بأن الشركة التايوانية لم تنساه من ناحية البرمجيات. كان الهاتف Asus Zenfone 4 Selfie يعمل في البداية بنظام الأندرويد 7.0 Nougat، وبالتالي فمن المنطقي أن يتم ترقيته الآن إلى الأندرويد 8.1 Oreo.





في حين قد يعتقد البعض بأن هذا هو أول هاتف ذكي من شركة Asus يحصل على هذه النسخة المحددة من نظام الأندرويد، فهذا هو في الواقع ثاني هاتف ذكي من الشركة التايوانية يحصل على تحديث الأندرويد 8.1 Oreo بدلا من الاندرويد 8.0 بعد الهاتف Asus ZenFone 3 Max.



