أبرزها بشأن إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود.. 4 شائعات تنفيها الحكومة

نفى المركز الإعلامي اليوم الأحد، عدد من الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا في الكثير من الملفات والقضايا المرتبطة بشؤون الشارع المصري، والتي يعد أبرزها فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، وإجبار المواطنين على التبرع بالدم مقابل الكشف في مبادرة فيروس سي.

وبالتزامن مع ذلك، ترصد "الفجر" أبرز الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونفتها الحكومة، وذلك خلال السطور التالية.

إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة بأسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الجاري، لخفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، ونظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا.

ومن جانبه، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت عدم صحة هذه الأنباء على الإطلاق، لافتة إلى أنها مجرد شائعات تستهدف نشر الأكاذيب وإحداث حالة من التوتر والبلبلة بين المواطنين.

وبدورها؛ أوضحت وزارة البترول أن أسعار المنتجات البترولية هي لتر البنزين 80 يباع بـ5.5 جنيهَا، بينما يباع اللتر من البنزين 92 بـ6.75 جنيهًا، وبنزين 95 يباع بـ 7.75 جنيهًا، فيما يباع السولار بـ 5 ونصف جنيهات للتر، ويبلغ سعر اسطوانة البوتجاز 50 جنيهًا.

إجبار المواطنين على التبرع بالدم مقابل الكشف على فيروس سي

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إجبار وزارة الصحة للمواطنين المشاركين في مبادرة القضاء على فيروس سي، بالتبرع بالدم مقابل إجراء الكشف مجانًا.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها هذه الشائعات مؤكدة أنها عارية تمامًا عن الصحة، وأن هدف الحملة الوحيد هو الكشف المبكر عن فيروس سي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على الفيروس والأمراض المزمنة لدى المواطنين بحلول عام 2020م، لافتة إلى أن هذه الشائعات تستهدف الإساءة إلى الحملة والتقليل من الجهود المبذولة فيها.

تعرض مصر لسيل تسونامي خلال الفترة المقبلة

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تعرض مصر خلال الفترة المقبلة لسيل تسونامي، لأنها لا تطل على المحيط الأطلنطي، موضحًا أن ما قد تتعرض له هو مجرد أمطار فقط.

وتواصل المركز مع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى بدوره هذه الشائعات مؤكدًا أنها ليست صحيحة تمامًا، موضحًا أنه من الصعب أن يضرب سيل تسونامي مصر لأنه سيل في المحيط الأطلنطي، وأن مصر قد تتعرض خلال الفترة المقبلة فقط لأمطار غزيرة تصل أحيانًا إلى حد السيول على المناطق الجبلية، وهو ما تعلن عنه الهيئة.

توقف منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن توقف منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وإلغاء صرف الرواتب إلكترونيًا لموظفي الدولة خاصة بعد حدوث العطل خلال مطلع أكتوبر الجاري.

وبدوره؛ تواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي نفت تمامًا هذه الأنباء، مؤكدة أنها لاتملك نية على الإطلاق لوقف العمل بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، مشددة على أن العمل يجري بصورة منتظمة في المنظومة، وأن ما تم تداوله ما هو إلا شائعات مغلوطة عارية تمامًا عن الصحة، تستهدف إثارة البلبلة وغضب موظفي الدولة.