لتورطهم في قضايا حق عام.. القبض على 30 شخص مفتش عنهم في قابس
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:56 ممروى الجلاصي
نظّم إقليم الحرس الوطني بقابس بمشاركة مختلف الاختصاصات وفوج التّدخل للحرس الوطني بالمكان، حملة أمنيّة استثنائيّة.
وقد أسفرت الحملة عن القاء القبض على 30 شخصا مفتّشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حقّ عامّ، وحجز 6 سيّارات و4 درّاجات ناريّة محلّ تفتيش، وحجز 4 رخص سياقة معلّقة الصّلوحيّة، وتحرير 178 مخالفة ماليّة ومحضر مروريّ مختلفة.
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