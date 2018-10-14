زوجة خاشقجي السابقة تكذب خطيبته: جميع المعارضين السعوديين لم يمسهم سوء





علقت آلاء نصيف، زوجة الصحفي السعودي جمال خاشقجي السابقة، على قصة اختفاء "خاشقجي"، وروت حكايتها مع زوجها السابق وما تعرفه عن خطيبته المزعومة "خديجة جنكيز".وقالت نصيف عن خطيبة خاشقجي المزعومة: "أنا لم أسمع بهذا الاسم مسبقًا، ولا يعلم بها أهله ولا ابنه عبدالله الذي كان معه في تركيا لمدة أسبوعين قبل اختفائه، فلو كانت خديجة في حياة جمال، سأكون أول من يعرف، لكنها أبدًا ليست في حياته".وأضافت "نصيف"، أن كل المعارضين السعوديين لم يمسهم سوء، ولم تمتد إليهم أي يد تؤذيهم، حتى وهم خارج البلاد، وهذه حقيقة منذ تأسيس البلاد.كانت عائلة الصحفي السعودي المعارض قد رفضت مزاعم خديجة جنكيز، حيث أوضح المستشار القانوني معتصم خاشقجي، أن العائلة ستجري تنسيقًا مع الحكومة السعودية، فيما يخص المواطن المفقود جمال خاشقجي، والمدعوة خديجة التي تروج أنها خطيبة جمال ليست معروفة للعائلة.