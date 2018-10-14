رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)

أعلنت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، اليوم الأحد، تشغيل مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، لخدمة المواطنين والمقيمين بالمدينة.





رافق رئيسة التأمين الصحي في جولتها الدكتور أحمد عبدالحفيظ، مدير عام المستشفي، وعدد من المواطنين والمتمردين على المستشفى.





وتفقدت رئيسة التأمين الصحي قسم الاستقبال، والمطبخ، ومغسلة الأموات، حيث أشارت إلى أنه لن يتم نقل وحدة الغسيل الكلوى وسيتم تشغيلها وزيادة المستشفى من بعدد 60 سرير وعدد 30 كرسى اورام، وتشطيب الاستقبال وتشغيل عمليات الطوارئ، وتشغيل وحدة العناية المركزة بكامل طاقتها كما يتم تشغيل ثلاجة حفظ الموتى، وزيادة المطبوعات الورقية واسترجاع كل ماتم نقله، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لرفع العبئ عن كاهل الأسر المواطنين.