ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:56 م
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
أعلنت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، اليوم الأحد، تشغيل مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، لخدمة المواطنين والمقيمين بالمدينة.


رافق رئيسة التأمين الصحي في جولتها الدكتور أحمد عبدالحفيظ، مدير عام المستشفي، وعدد من المواطنين والمتمردين على المستشفى.


وتفقدت رئيسة التأمين الصحي قسم الاستقبال، والمطبخ، ومغسلة الأموات، حيث أشارت إلى أنه لن يتم نقل وحدة الغسيل الكلوى وسيتم تشغيلها وزيادة المستشفى من بعدد 60 سرير وعدد 30 كرسى اورام، وتشطيب الاستقبال وتشغيل عمليات الطوارئ، وتشغيل وحدة العناية المركزة بكامل طاقتها كما يتم تشغيل ثلاجة حفظ الموتى، وزيادة المطبوعات الورقية واسترجاع كل ماتم نقله، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لرفع العبئ عن كاهل الأسر المواطنين.
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
رسميًا.. إعادة تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان (صور)
المزيد عن: محافظات أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 5:20:18 PM