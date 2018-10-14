محافظ الشرقية ورئيس منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء يتابعان سير أعمال رفع القمامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبرفقته الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والوفد المرافق له، أعمال رفع القمامة المتراكمة بأرض فضاء خلف مستشفى الحميات بمدينة الزقازيق، وذلك بعد استقبال شكوى عبر تطبيق الواتس آب على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من المواطن فاروق محمود تحت رقم 1328992 تفيد بتجمعات لتراكم كميات كبيرة من القمامة ومخلفات البناء في الأرض والتي على أثرها تم الإتصال بمدير منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة للتواصل مع المواطن لتحديد المكان والإتصال بالجهات المعنية للتعامل مع الشكوى وحلها فوراً على أن تقوم بإرسال ماقامت به من إجراءات بالصور وعليه يتم الإتصال بالمواطن لإبلاغه بالإجراء الذي تم إتخاذه للتأكد من التنفيذ وحل الشكوى .





أكد محافظ الشرقية أنه تم رفع ما يقارب من 50 طن قمامة بمعرفة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وجاري إستكمال الأعمال لرفع كافة المخلفات من الأرض والتنبيه على أصحابها بتسويرها للحفاظ عليها وحتى لا تتحول لمقلب قمامة تنبعث منه روائح كريهة مما يؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



