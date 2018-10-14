القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه في سوسة
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:54 ممروى الجلاصي
تمكّنت دوريّة تابعة لمصلحة التّوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة من القاء القبض على عنصر تكفيري (قاطن بالجهة عمره 43 سنة) مفّتش عنه لفائدة وحدات أمنيّة وقضائيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضيّة ذات صبغة إرهابيّة موضوعها "الانتماء الى تنظيم ارهابي".
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به إحالته على مصدر التّفتيش .
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