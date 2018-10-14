فيلم "الزائر" ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة بمركز الهناجر (صور)

استمرارا لفعاليات نادى السينما المستقلة الذى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، عرض مساء أمس السبت الموافق ١٣ أكتوبر في تمام الثامنة مساء الفيلم الروائي الطويل "الزائر" للمخرج محمد سمير بطولة محمد سمير وسامى مغاورى وايمن الشيوى.

وبمناسبة احتفال المركز القومي للسينما بذكرى حرب أكتوبر المجيدة تم عرض الفيلم الوثائقي "صائد الدبابات" للمخرج خيرى بشاره.

ومن جانبه تحدث الناقد السينمائى أسامه عبد الفتاح عن السينما المستقلة، والمعوقات التي تواجه إنتاج هذا النوع من الأفلام خلال ندوه أدارها الناقد إسلام محمد علي.