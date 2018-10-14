ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لعدم استخدام القوة إلا في الضرورة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:40 م
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لعدم استخدام القوة إلا في الضرورة
قوات الاحتلال الإسرائيلية
طباعة
وكالات
 

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إسرائيل إلى ضبط استخدامها للقوة في مواجهتها للاحتجاجات الفلسطينية في قطاع غزة، كما دعا حركة "حماس" لعدم استغلال تلك الاحتجاجات، وذلك مع تصاعد المواجهات الأسبوعية على الشريط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وسقوط قتلى وجرحى بين الفلسطينيين.

 

وقال بيان للمفوضية الأوروبية، "ننتظر من إسرائيل أن تحترم مبدأ الضرورة والتناسب في استخدامها للقوة، كما ننتظر من حماس والجماعات المتطرفة الأخرى في غزة ألا تستغل الاحتجاجات لأغراض أخرى، وأن تضمن بشكل صارم أن تبقى الاحتجاجات سلمية".   

 

وكان قد قتل 7 من الفلسطينيين وأصيب المئات، يوم الجمعة الماضية، منهم بإصابات خطيرة، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين. وقد شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في "مسيرة العودة" على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، استجابة لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي أكدت على استمرارية المسيرة بأدواتها السلمية، حتى تحقيق أهدافها.

 

يشار إلى أن "مسيرات العودة" انطلقت شرارتها في 30 مارس الماضي، وقتل خلالها أكثر 200 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.

 

المزيد عن: قوات الاحتلال الاسرائيلية عدم استخدام القوة الضرورة الاتحاد الأوروبي اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 3:40:17 PM