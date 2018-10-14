تزامنًا مع زيارته لمصر.. أسرار لا تعرفها عن "رستم مينيخانوف" رئيس تتارستان

بالتزامن مع زيارة "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان الروسية، لمصر، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

يرصد "الفجر"، أسرار لا تعرفها عن رستم مينيخانوف رئيس تتارستان.

1-رستم نورجاليفتش مينيخانوف من مواليد 1 مارس 1957م، في جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية.

2- تخرج في المعهد الزراعي من جامعة قازان، في عام 1978م، ثم تخرج في معهد التجارة السوفياتية بموسكو عام 1986م.

3- حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، عام 2003.

4- هواياته المفضلة، سباقات السيارات.

5- سياسي تتاري ورئيس تتارستان الحالي، خلفًا للرئيس منتيمير شايمييف.

6-في الفترة من عام (1985-1990)، تم تعيينه رئيسًا لمجلس منطقة أرسك.

7-وفي الفترة من عام (1990 – 1992)، تم تعيينه رئيسًا للجنة التنفيذية منطقة أرسك.

8- عين "رستم"، وزيرًا للمالية في جمهورية تتارستان عام 1996م.

9-في عام 1998، ترأس حكومة جمهورية تتارستان.

10- تم تنصيبه رئيسًا للبلاد في 25 مارس 2010، بقاعة سايداشيف الكبرى في مدينة قازان عاصمة تترستان.

11- يترأس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي".

13- حصل على عدة أوسمة وجوائز، أبرزها وسام الصداقة، ووسام "خدمات الوطن" من الدرجة الرابعة، ووسام "لخدمات لجمهورية تتارستان"، ووسام الاحتفال بالذكرى 300 سنة لسانت بطرسبورغ، ووسام لذكرى 1000 سنة لقازان، ووسام شكر من رئيس روسيا الاتحادية، وشهادتي شرف من رئيس روسيا الاتحادية والحكومة الروسية.