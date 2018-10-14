القطاع المالي يصعد ببورصة مسقط 0.17% بالختام





ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17%، عند مستوى 4497.36 نقطة، رابحاً 7.6 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس الماضي.





ودعم المؤشر العام، الأداء الإيجابي لأسهم بالقطاعين المالي والخدمات، وصعد الأول بنسبة 0.33%؛ بدعم 3 أسهم، وتصدر إتش إس بي سي الرابحين بنسبة 3.42%، وصعد بنك نزوى 1.16%.





وارتفع كذلك مؤشر الخدمات بنسبة 0.15%؛ بدعم سهم العنقاء للطاقة المرتفع 1.82%.





وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر قطاع الصناعة وحيداً اليوم بنسبة 0.38%؛ بضغط الأسماك العُمانية الأكثر تراجعًا اليوم بنسبة 7.23%، كما انخفض جلفار للهندسة 0.98%.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 4.11 مليون سهم، مقابل 4.78 مليون بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 860..79 ألف ريال، مقابل 544.02 ألف ريال بجلسة الخميس الماضي.





وتصدر سهم بنك العز الإسلامي نشاط التعاملات حجماً بتداول 1.2 مليون سهم، فيما تصدر بنك مسقط النشاط قيمةً، بتداول بنحو 438.84 ألف ريال.





وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 0.081%، لتصل إلى 18.029 مليار ريال (46.749 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18.015 مليار ريال (46.713 مليار دولار) بجلسة الخميس الماضي.







