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طريقة عمل سلمون مشوي بالأعشاب

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:35 م
طريقة عمل سلمون مشوي بالأعشاب
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المقادير
- الثوم : فصّان (مهروس) 
- زيت الزيتون : 6 ملاعق كبيرة 
- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة 
- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف) 
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة 
- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم) 
- السلمون : 4 قطع (فيليه) 

طريقة التحضير
1. اخلطي الثوم وزيت الزيتون والريحان المجفف والأوريغانو المجفف والملح والفلفل وعصير الليمون والبقدونس المفروم في وعاء جيداً.
2. أضيفي السلمون وغطي الوعاء واتركيه لمدة ساعة.
3. سخني الفرن على حرارة 190 درجة.
4. ضعي السلمون مع التتبيلة في ورق الأولمنيوم وغطيه جيداً من جميع الجهات.
5. أدخلي السلمون للفرن لمدة 40 دقيقة حتى ينضج.
6. قدميه ساخناً إلى جانب السلطة أو الأرز حسب الرغبة.
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