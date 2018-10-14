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طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالفانيلا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:31 م
طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالفانيلا
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المقادير
- الزبدة: كوب (غير مملحة / بدرجة حرارة الغرفة / مع كمية إضافية لدهن الصينية) 
- دقيق: 2 كوب (كمية إضافية لدهن الصينية / مُتعدِّد الاستعمالات) 
- سكر: كوب 
- البيض: 4 حبات (كبير الحجم) 
- مستخلص الفانيليا: 2 ملعقة صغيرة 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1. يُسخَّن الفرن، على حرارة 350 درجة مئويَّة. ويُطلى قالب الخبز مستطيل الشكل (8.5 *4.5  إنشًا) بالزبدة، ثمَّ يُنثر الدقيق عليه.

2. يُستخدم شريط الخلَّط الكهربائي، لضرب الزبدة والسكَّر معًا، على سرعة عالية، وذلك حتَّى يتشكَّل خليط ناعم ومنفوش. ثمَّ، يُضاف البيض، الحبَّة تلو الأخرى، مع الضرب مع كلِّ إضافة. ثمَّ، يوضع كلٌّ من الفانيليا والملح، مع الاستمرار في الضرب. تُخفَّف سرعة الخلَّاط الكهربائي إلى أدنى درجة، مع إضافة الدقيق، ويُخلط قليلًا، من دون مبالغة.

3. يُنقل هذا الخليط إلى قالب الخبز، مع ترتيب السطح، ويُطهى بعد غطائه بورق الألومينيوم، لنحو 60 دقيقة، مع اختبار النضوج بالشوكة. ثمَّ، يُبرد لربع ساعة، قبل قلبه للتقديم. 
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