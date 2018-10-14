تأمين محور قناة السويس يحبط تهريب 890 قرص تامول



والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 3560 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



تمكنت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس من ضبط 890 قرص تامول بحوزة سائق أثناء عبوره منفذ النصر الجمركى بمحافظة بورسعيد.كان اللواء اشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لتامين محور قناة السويس تلقي إخطارا من اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث الإدارة العامة يفيد ضبط المدعو، احمد.م. ا.، مقيم حى الزهور بورسعيد، وبحوزته 890 قرص تامول أثناء عبور منفذ النصر الجمركى ببورسعيد بالسيارة أثناء قياداته السيارة رقم 38380 منطقة حرة بورسعيد إلى خارج المدينة، وتم مواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.